Москвичей предупредили о похолодании и дождях

Искусство покоя: советы для снятия тревожности

Жизнь современного человека иногда напоминает бег с препятствиями: рабочие задачи, бытовые проблемы, заботы о семье. В таком ритме сохранить равновесие и душевный покой – задача со звездочкой. Стресс, а вместе с ним и тревога становятся верными спутниками в режиме 24/7. И если не научиться бороться с тревожностью, то последствия не заставят себя ждать, и тогда жизнь будет напоминать фильм ужасов: депрессия, мигрени, нарушение ключевых функций организма. И в этом случае придется потратить не мало времени и денег, а также задействовать колоссальные ресурсы организма, чтобы пройти терапию. Вовремя обнаружить проблему и обезвредить проще, чем кажется. Об этом рассказала Табеева Гюзяль Рафкатовна, врач-невролог, д. м. н., профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии Клиники нервных болезней им. А. Я. Кожевникова Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. В принципе, испытывать тревогу время от времени — это нормально, это такая же эмоция человека, как страх или радость.