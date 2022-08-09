Украл ребенка и жестоко истязал: отец отбил почки родной дочери

В Хабаровске произошла ужасающая история, в результате которой пострадал малолетний ребенок.



Бывшая жена влиятельного бизнесмена бьет тревогу и просит помочь после ЧП, которое произошло с ее дочерью. По словам матери девочки, дочь отправилась на дачу к своим бабушке с дедушкой Татьяне и Дмитрию Мелиховым, которые передали ее бывшему гражданскому мужу женщины Дмитрию Мелихову. Выходит, что девочку попросту выкрали у матери. С отцом дочь провела сутки. После этого по требованию матери дочь привезли к ней домой, где женщина увидела страшную картину.

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"Я смотрю на ребенка, она чуть ли не плачет. Я говорю, что случилось? Он говорит, я ей дал чуть-чуть ремня. Я сразу насторожилась, потому что изначально были моменты, когда он приезжал, и там от ремня синяк, еще что-то. Я пыталась в полицию ходить, полиция мне говорила, что это не побои. Это мог ребенок упасть. Дома она не хотела снимать штаны, я понимала, что что-то не то. Потом она приходит, говорит, мам, снимай. Смотрю, она сесть не может. Я ее держу на весу, снимаю. То, что я увидела, у меня был шок. Я говорю, что нам нужно в больницу. Через некоторое время она попросилась на ручки, мы пошли прогуляться. Потом мы пошли в больницу. Там вызывают полицию, полиция вечером только приходит, берет у меня заявление. Потом я платно прошла судебную медэкспертизу, где зафиксировали факт побоев", – рассказала мать девочки.

По словам женщины, на попе у ребенка вокруг ануса все было синее. Мать повела дочь к детскому гинекологу, чтобы все зафиксировать все для суда. Позже выяснилось, что у девочки ушиб бедра и отбита почка. Девочке назначили лечение, в том числе психологическое. Однако девочка до сих пор испытывает тяжелые последствия травмы.





"Ночью она может начинать плакать истерить выдирать себе волосы, бить себя", – рассказала мать.





К делу подключился Следственный комитет. Сейчас пострадавшая сторона хочет добиться реального наказания для отца девочки и всеобщей огласки. По словам матери девочки, семья бывшего гражданского мужа пытается украсть девочку из детского сада.







"У этих людей у них есть рычаг давления, потому что они влиятельные люди в Хабаровске. Они могут себе позволить многое, плюс у них бизнеса много, и вот они считают, что они имеют право на это", – заключила мать.



