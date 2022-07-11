"Должно следовать наказание": Милану Тюльпанову шокировало дерзкое нападение

Хамоватая пассажирка, ударившая водителя такси, заслужила наказание, считает Милана Тюльпанова.

На прошлой неделе в Сети появилось видео, снятое водителем такси в Санкт-Петербурге. Так вся страна увидела, как пассажирка издевалась над выполнявшим заказ мужчиной. Сначала она всячески оскорбляла таксиста, приказывала ему молчать в тряпочку, а потом ударила его по лицу ногой.

Многие посчитали удивительным, что водитель сохранял спокойствие, пока женщина называла его унижала. Многие интернет-пользователи были возмущены поведением пассажирки. По их мнению, необходимо наказать хамку. Так считает и блогер Милана Тюльпанова.

В беседе с "Дни.ру" она сказала: "Проблема в том, что ее так и не нашли. Я на всю свою аудиторию запостила видео и попросила найти ее контакты, но люди были лишь шокированы ее поведением, а контакты никто не нашел. Из чего можно сделать предложение, что она приезжая. Ведь в Питере это не заставило бы долго ждать".

По словам Миланы, применять насилие к человеку, причем неважно, мужчине или женщине, недопустимо. "В любом случае должно следовать наказание. Было бы здорово привлекать таких людей хотя бы к административной ответственности", – считает блогер.