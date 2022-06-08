"Ждем": застрявшие на Шри-Ланке россияне не могут вернуться домой

Россияне, отправившиеся на заграничный курорт, попали в переплет.

2 июня рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Коломбо в Москву был отменен. По официальным данным, причиной стало отсутствие на вылет разрешения авиавластей Шри-Ланки. Блогер Аслан Долаев, оказавшийся как раз на месте событий, специально для "Дни.ру" рассказал, как все было и что происходит теперь.

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По словам Долаева, причиной того, что россияне пока не могут вернуться домой, стал арест самолета, который произошел прямо во время взлета 2 июня. Сотрудники компании "Аэрофлот" оказали пассажирам всю необходимую поддержку, а в частности расселили по отелям. Застрявшим на заграничном курорте россиянам осталось лишь ждать.

"Ждем, когда будет рейс. Пока никакой информации нет. Надеемся, "Аэрофлоту" удастся решить вопрос и людям получится улететь домой в ближайшее время," – рассказал Долаев.

Известно, что некоторых российских туристов уже вывезли обратно на родину, но часть туристов все еще остается на Шри-Ланке, как и сам Аслан Долаев.

Блогер также отметил, что после инцидента были отменены все рейсы из Москвы на Шри-Ланку на весь год вперед. Все произошло в тот же день – 2 июня. Многие россияне, запланировавшие отпуск, уже должны были бы быть в Коломбо и наслаждаться отдыхом. Долаев сочувствует всем тем, у кого было забронировано на Шри-Ланке жилье, экскурсии и прочие развлечения. По информации блогера, около 80% вилл в такой ситуации отказываются делать возврат средств россиянам, вероятно, считая причину отмены рейсов не вполне уважительной.