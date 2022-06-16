Лукьян Ветряк: приметы и традиции в народный праздник 16 июня

В четверг 16 июня православные верующие чтят память святого мученика Лукиллиана.



История

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Лукиллиан жил в III веке в Никомидии. Мужчина всю жизнь быть язычником, по в старости обрел веру во Христа и крестился. Новообращенный начал проповедовать, и делал это настолько хорошо, что многие язычники под его влиянием переходили в христианство.

За распространение учений Христа иудеи донесли на старца градоначальнику Сильвану. Он вызвал к себе Лукиллиана и начал принуждать отречься от веры и вернуться к поклонению идолам. Конечно же, старец отказался, и за это его жестоко избили, подвесили вниз головой, а потом бросили в темницу.

Здесь он познакомился с четырьмя отроками – Клавдием, Ипатием, Павлом и Дионисием. Лукиллиан убеждал их твердо стоять за веру, не боясь мучений и смерти. Через некоторое время всех пятерых отвели на суд и бросили в раскаленную печь, но вдруг пошел дождь, пламя погасло, и мученики остались невредимы. Тогда святые отроки были усечены мечом, а Лукиллиана распяли на кресте.

Традиции и приметы

"На Лукьяна не ложись спать рано, а приглядывайся, откуда ветер дует" – так говорили крестьяне, которые называли 16 июня Лукьяном Ветряком. Считалось, что если в этот день задует южный ветер, то стоит ждать богатого урожая. Юго-западный сулил плохую погоду, причем надолго. Если же ветер начинал дуть с севера-запада, то бурь и ненастий не миновать. Ветер с востока, по мнению крестьян, приносил моровые болезни, а северо-восточный – дожди, которые помешают урожаю пшеницы.

Еще считалось, что сон с 15 на 16 июня – вещий. Он обязательно сбудется в ближайшее время.

Что нельзя делать 16 июня в день Лукьяна Ветряника

В основном все приметы в этот день были связаны с ветром, который, по мнению предков, обладал особой силой. В этот день нельзя сушить белье в помещении, а нужно обязательно вынести его на улицу, чтобы из него выдуло все неприятности, невзгоды и горести.

Говорят, что на Лукьяна Ветряка нельзя лезть в карманы с деньгами – иначе ветер выдует. Еще предки верили, что день Лукьяна Ветряника нельзя закрывать окна в доме. Народная примета гласит, что сегодня в помещениях прячется нечистая сила, которую выгнать сможет только сквозняк.