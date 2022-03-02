День святителя Льва и масленичный "широкий разгул": приметы 3 марта

3 марта православные чтят память папы Римского святителя Льва. Также отмечается 4-й день масленичной недели, называемый "широкий разгул".

История

Свя­ти­тель Лев Ве­ли­кий, па­па Рим­ский (440–461), по­лу­чил пре­крас­ное и раз­но­сто­рон­нее об­ра­зо­ва­ние, ко­то­рое от­кры­ва­ло пе­ред ним бле­стя­щую свет­скую ка­рье­ру. Од­на­ко, стре­мясь к ду­хов­ной жиз­ни, он из­брал иной путь и стал ар­хи­ди­а­ко­ном при па­пе Сиксте III а по­сле его смер­ти был из­бран па­пой Рим­ской Церк­ви. Свя­ти­тель Лев до­жил до глу­бо­кой ста­ро­сти. Он за­ра­нее знал о сво­ей смер­ти и при­го­то­вил се­бя теп­лой мо­лит­вой и доб­ры­ми де­ла­ми. Он умер в 461 го­ду и был по­гре­бен в Ри­ме, в Ва­ти­кан­ском со­бо­ре. Его ли­те­ра­тур­ное и бо­го­слов­ское на­сле­дие со­сто­ит из 96 про­по­ве­дей и 143 по­сла­ний, из ко­то­рых са­мое зна­ме­ни­тое – к свя­ти­те­лю Фла­виа­ну.

Четвертый день масленичной недели назвали "Широкий разгул". С этого дня начинались настоящие гулянья в честь Масленицы: люди катались с горок и на качелях, устраивали веселые поездки на лошадях, шумно пировали, организовывали карнавалы и кулачные бои среди мужчин.

Что нельзя делать 3 марта

Задаваясь вопросом "какой сегодня праздник", стоит обратить внимание и на запреты, которые соблюдаются в этот день. Церковный праздник запрещает любой негатив и ссоры. Не стоит впадать в унынье и ругаться с близкими. В 4-й день Масленицы нельзя надевать темные вещи, чтобы не накликать траур. В этот православный праздник не стоит выбрасывать выпечку, а также выносить мусор. Нельзя произносить бранные слова, они могут привлечь темные силы.

Приметы и традиции

3 марта православные чтят память святителя Льва, а также отмечается 4-й день Масленицы. В этот день издревле обращали внимание на традиции и приметы.