День святителя Льва и масленичный "широкий разгул": приметы 3 марта

История
Святитель Лев Великий, папа Римский (440–461), получил прекрасное и разностороннее образование, которое открывало перед ним блестящую светскую карьеру. Однако, стремясь к духовной жизни, он избрал иной путь и стал архидиаконом при папе Сиксте III а после его смерти был избран папой Римской Церкви. Святитель Лев дожил до глубокой старости. Он заранее знал о своей смерти и приготовил себя теплой молитвой и добрыми делами. Он умер в 461 году и был погребен в Риме, в Ватиканском соборе. Его литературное и богословское наследие состоит из 96 проповедей и 143 посланий, из которых самое знаменитое – к святителю Флавиану.
Четвертый день масленичной недели назвали "Широкий разгул". С этого дня начинались настоящие гулянья в честь Масленицы: люди катались с горок и на качелях, устраивали веселые поездки на лошадях, шумно пировали, организовывали карнавалы и кулачные бои среди мужчин.
Что нельзя делать 3 марта
Задаваясь вопросом "какой сегодня праздник", стоит обратить внимание и на запреты, которые соблюдаются в этот день. Церковный праздник запрещает любой негатив и ссоры. Не стоит впадать в унынье и ругаться с близкими. В 4-й день Масленицы нельзя надевать темные вещи, чтобы не накликать траур. В этот православный праздник не стоит выбрасывать выпечку, а также выносить мусор. Нельзя произносить бранные слова, они могут привлечь темные силы.
Приметы и традиции
3 марта православные чтят память святителя Льва, а также отмечается 4-й день Масленицы. В этот день издревле обращали внимание на традиции и приметы.
- Полноводье – к хорошему сенокосу
- Много снега – к богатому урожаю хлеба
- Густой туман – лето будет ненастным
- Услышать гром – к плодородию.