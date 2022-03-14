Святая Евдокия Илиопольская: что можно и нельзя делать 14 марта

14 марта православные чтут Евдокию Илиопольскую. Между тем в народе в этот день отмечали новолетие – праздник знаменующий пробуждение природы, обновление окружающего мира.
История
Евдокия родилась во II веке на территории нынешнего Ливана. Она обладала невероятной красотой, вела греховную жизнь и имела несметные богатства. Случайная встреча со старцем Германом изменила жизнь женщины. Евдокия узнала о Христе, Страшном суде, ужасной участи грешников и решила изменить свою жизнь. Она приняла крещение, отдала большую часть своего состояния церкви, остальное подарила рабам. Жить женщина решила в монастыре.
Со временем вокруг Евдокии начали происходить настоящие чудеса. Она получила дар врачевания и даже смогла воскрешать людей. Господь всегда откликался на молитвы женщины. Евдокия служила Всевышнему 56 лет и умерла мученической смертью. Чиновник, ненавидящий христиан, приказал отсечь ей голову.
Что нельзя делать 14 марта
Народ верил, что в этот день нельзя покидать дом после захода солнца и отказывать в помощи. Также строго-настрого запрещалось разрушать ласточкины гнезда. Люди верили, что человек, сломавший жилище птицы, навлечет в дом беду и болезнь. Кроме того, 14 марта никто ни о чем не договаривался, не строил планов, не брался за новые дела.
Приметы и традиции
Теплый день и солнце на новолетие – к обильному урожаю в поле и множеству ягод и грибов в лесах.
Если 14 марта ясно и тепло, то лето будет жарким, а сенокос хорошим.
Туман и дождь – к урожаю зерновых и бобовых.
Теплый ветерок – к дождливому лету.
Заморозки тем временем считали плохой приметой. Холод на Евдокию – к позднему наступлению лета и плохому урожаю гречихи.