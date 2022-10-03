Астафий Ветряк: народные традиции 3 октября

Православный праздник сегодня посвящен житию Евстафия Плакиды. По церковному календарю принято также почитать его жену Феопистию и детей. А по народным традициям 3 октября 2022 года называют Астафий Ветряк или Астафьев день.

Как и большинство православных праздников, день Евстафия Плакиды связан с впечатляющей историей, которую вспоминают и передают из поколения в поколение. Сегодня речь пойдет о военачальнике с тяжелой судьбой, жившем в 1-2 веках от Рождества Христова.

История

Однажды во время охоты Евставий Плакида узрел святое распятие между рогов оленя и уверовал в Господа. Вскоре к Богу приобщилась вся его семья. На долю мужчины выпало немало бед: разлука с близкими, война, гибель слуг, потеря хозяйства. А когда его начальство сменилось и устроило языческий праздник, Плакиду казнили вместе с женой и сыновьями, потому что они отказались принимать в нем участие. Впоследствии день памяти великомученика был установлен церковью 3 октября.

Со временем имя Евстафий пребразовали на русский лад — Астафий. Православный праздник сегодня в упрощенном варианте называется Астафьев день. Также употрябляют формулировку Астафий Ветряк из-за сильных ветров, которые нередко бушуют в начале октября.

Что нельзя делать

Согласно верованиям предков, если одолжили сумку или какую-то посуду, ее запрещено возвращать пустой. Ослушаться совета на Астафий Ветряк — значит навлечь на себя материальные трудности вплоть до голода. Также нельзя стряхивать воду с рук и усаживать за столом 13 человек.

Как подобают христианину, православный праздник сегодня нужно провести в мире и согласии с окружающими. 3 октября 2022 года стоит задуматься о душе и совершить добрые поступки.

Народные традиции

Астафий Ветряк своим профессиональным праздником считали мельники. Именно в Астафьев день начинали работать ветряные мельницы, а односельчане угощали и поздравляли героев торжества.

Нынче дата 3 октября особенно актуальна для огородников. По преданию, если срезать на грядках кочаны капусты и порубить ее на закваску, заготовки в этот день получатся необычайно вкусными.

В православный праздник сегодня принято определять погоду на ближайшие дни. Приметы таковы: стихия несется на юг – к теплой погоде, на восток – к солнечным дням, на север – к морозу, на запад – к ливням.