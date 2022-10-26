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Общество
В помощь пациенту и врачу: московская компания производит уникальные ранозаживляющие материалы

В помощь пациенту и врачу: московская компания производит уникальные ранозаживляющие материалы

Стремительное развитие московской промышленности и инновационного сектора позволяют перенастраивать их для решения насущных вопросов – от пандемии коронавируса до специальной военной операции. Производимую в столице высокотехнологичную продукцию можно использовать как в мирной жизни, так и для помощи нашим военнослужащим.
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Инновации для здоровья

Расцвет инновационного сектора в Москве затронул все сферы: строительство, транспорт, микроэлектроника, электротранспорт и многое другое. Технологический бум не обошел и медицинскую отрасль. В столице появляется все больше предприятий, которые производят продукцию для спасения жизни и здоровья людей.

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Одна из таких компаний – ООО "АЙЭМТИ". Она является резидентом технопарка "Строгино", а производственные площадки расположены в районе Курьяново. Предприятие выпускает инновационные ранозаживляющие материалы – ортезы из термопластика, используемые в травматологии.

Для производства компания использует по большей части отечественные материалы. За рубежом закупается только поликапролактон в гранулах. Но в дальнейшем предприятие намерено самостоятельно выпускать этот компонент, рассказала в беседе с "Дни.ру" коммерческий директор "АЙЭМТИ" Наталья Варбанская.

Инновационные ортезы полностью заменяют гипс. Преимущества для пациента очевидны: в отличие от тяжелого, громоздкого и неэстетичного гипса, термопластиковые изделия не вызывают кожного зуда и позволяют человеку носить любую одежду.

"Термопластик легкий, а перфорация дает вентиляцию – кожа дышит. Дублирующий слой обеспечивает мягкое примыкание к коже, это не вызывает аллергии и зуда, создает ощущение мягкости, комфорта. И самое главное для пациента – возможность проведения любых водных процедур без ограничений", – объяснила Варбанская.

Преимущества для медиков

Удобство использования ортезов из термопластика оценили и медики. Изделие помещается в воду температурой выше 70 градусов, в течение максимум двух минут ортез становится мягким, его извлекают из воды и промакивают полотенцем – материал можно накладывать на поврежденную конечность.

В отличие от гипса, медик может моделировать ортез по конечности пациента с учетом всех параметров. Изделие принимает идеальную форму руки или ноги пациента.

"Ортез застывает в течение максимум семи минут при комнатной температуре, образуя легкую, жесткую и очень прочную конструкцию, которая полностью блокирует все нежелательные движения и иммобилизует сустав", – отметила Варбанская.

Даже если что-то пошло не так, ортез можно снять и перемоделировать. Изделие погружается в кипяток и оно возвращается в первоначальную форуму. Это актуально, если есть вероятность нарастания отека, а также при работе с детьми с ДЦП, где требуется последовательная реабилитация и выравнивание конечной поэтапно, уточнила представитель компании.

Еще одно преимущество – отсутствие отходов. При использовании гипса образуется большое количество гипсовой крошки, что приводит к засору раковины и выходу из строя канализационной системы. С инновационными ортезами медики могут забывать об этой проблеме навсегда.

Изображение: ООО "АЙЭМТИ"

Городская поддержка

Важную роль в поддержке высокотехнологичных производств играет Московский инновационный кластер. За последние два года МИК одобрил гранты на сумму более 2,5 миллиарда рублей. Столица не жалеет средств на создание импортозамещающих предприятий, приобретение оборудования, патентование изобретений.

Город помогает инновационным предприятиям найти партнеров за рубежом. Этим занимается Московский экспортный центр.

"АЙЭМТИ" поставляет ортезы в российские государственные и частные медицинские учреждения. Компания вышла на международные рынки: ее продукцию приобретают клиенты из Армении, Белоруссии, Казахстана.

"При поддержке Московского экспортного центра мы участвуем в бизнес-миссиях, совместных выставках, в том числе за границей. Рассчитываем, что столица продолжит поддерживать наше производство. Для продвижения продукции мы вынуждены нести расходы, поэтому помощь города для нас очень важна", – поделилась Варбанская.

***
Объемы выпуска медицинской продукции в Москве растут по всем направлениям. За первые семь месяцев 2022 года компании увеличили производство изделий для сердечно-легочной реанимации, остановки кровотечений, аппаратов ИВЛ, пульсоксиметров и другого оборудования. Объем произведенной продукции на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Растут объемы выпуска медицинской мебели. С января по август 2022 года профильные предприятия произвели продукции на 703 миллиона рублей – это в 2,3 раза больше, чем в прошлом году.

Московские предприятия продолжают наращивать производство лекарств, строятся новые заводы. Так, в районе Северный появится фармацевтический технопарк площадью 198 тысяч квадратных метров. Продукцию завода будут поставлять в столичные больницы и аптеки.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Изображение: ООО "АЙЭМТИ"
Автор: 26 октября 2022, 09:02

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