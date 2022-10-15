Куприянов день: народные приметы 15 октября 2022 года

ИСТОРИЯ
Куприян был волшебником и язычником на Руси. Как-то обратился к нему юноша из знатного рода: ему в замужестве отказала некая христианка Устина. Куприян пообещал юноше, что девушка воспылает к нему чувствами и обратился к бесам.
Своими молитвами Устина защитила себя от бесов, а семью избавила от меды и несчастий. Почувствовав такую силу, Куприян решил и сам обратиться в христианство.
Правителю страны не по душе пришлись такие перемены. Куприян и Устина были схвачены и подвергнуты мукам, но от вероисповедания не отказались.
ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ
Многие примеры в Куприянов день связаны с погодой и приближающейся зимой.
Если дождь идет и ветер ледяной — значит ждать холодную зиму. А если белки уже линять начали, то зима будет хорошей и спокойной.
Середина октября — время листопадов. Если листья все опали — значит холода наступят уже скоро. А если небо ясное, то ждать мороза раннего.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 15 ОКТЯБРЯ
В Куприянов день не принимают быстрых решений, не совершают сделок с непроверенными людьми, чтобы не потерять финансовое благополучие.
Не впускают в дом незнакомцев, чтобы не дать злым духам возможность попасть внутрь.
В одежде стоит отказаться от ярких цветов и слишком нарядных платье. Лучше надеть что-то светлое, чтобы отпугнуть нечистую силу.
Особое внимание уделите детям. Не оставляйте одних, ни младенцев, ни малышей постарше. Так, они будут защищены от преследования духов.