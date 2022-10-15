Куприянов день: народные приметы 15 октября 2022 года

Православная церковь чтит память Устины и Куприяна, а в народе начинали подготовку к зиме.

ИСТОРИЯ

Куприян был волшебником и язычником на Руси. Как-то обратился к нему юноша из знатного рода: ему в замужестве отказала некая христианка Устина. Куприян пообещал юноше, что девушка воспылает к нему чувствами и обратился к бесам.

Своими молитвами Устина защитила себя от бесов, а семью избавила от меды и несчастий. Почувствовав такую силу, Куприян решил и сам обратиться в христианство.

Правителю страны не по душе пришлись такие перемены. Куприян и Устина были схвачены и подвергнуты мукам, но от вероисповедания не отказались.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

Многие примеры в Куприянов день связаны с погодой и приближающейся зимой.

Если дождь идет и ветер ледяной — значит ждать холодную зиму. А если белки уже линять начали, то зима будет хорошей и спокойной.

Середина октября — время листопадов. Если листья все опали — значит холода наступят уже скоро. А если небо ясное, то ждать мороза раннего.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 15 ОКТЯБРЯ

В Куприянов день не принимают быстрых решений, не совершают сделок с непроверенными людьми, чтобы не потерять финансовое благополучие.

Не впускают в дом незнакомцев, чтобы не дать злым духам возможность попасть внутрь.

В одежде стоит отказаться от ярких цветов и слишком нарядных платье. Лучше надеть что-то светлое, чтобы отпугнуть нечистую силу.

Особое внимание уделите детям. Не оставляйте одних, ни младенцев, ни малышей постарше. Так, они будут защищены от преследования духов.