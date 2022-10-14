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Покров день: что нельзя делать 14 октября 2022 года

Покров день: что нельзя делать 14 октября 2022 года

14 октября православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы.
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ИСТОРИЯ

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 Православные праздники

Сюжеты Православные праздники

История возникновения православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы тесно связана с чудесным явлением X века. Оно произошло в Византии. Константинополь длительное время находился по атакой варваров. Героические защитники города больше не могли сдерживать натиски чужеземцев и решил воздать молитву Богу.

В один момент напуганные жители узрели чудо. Подняв глаза, они увидели как по небу идет Богородица. Она, услышав воззвания христиан, укрыла столицу империи своим белым покрывало. Вскоре началась буря, которая заставила врагов Византии отступить от крепостных стен.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 14 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

В Покров день нельзя сквернословить и ругаться с окружающими. Наши предки считали, что 14 октября не стоит заниматься домашними проблемами, за исключением готовки. Также не принято в православный праздник просить деньги в долг. И лучше ничего не строить – отложите дела на ругой день.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

Православная церковь отмечает Покров Пресвятой Богородицы торжественно. Утром 14 октября проходит литургия, на которой принято обращаться к Богородице со словами благодарности. По традиции в праздничный день приглашают гостей, а на стол подают рыбу. Кстати, наши предки считали, что Покров символизирует смену сезонов, поэтому многие приметы связаны с зимой. К примеру, если листья с деревьев уже опали, то зима будет мягкой.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 октября 2022, 00:05 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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