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День святителя Михаила: что нельзя делать в праздник 13 октября

День святителя Михаила: что нельзя делать в праздник 13 октября

13 октября 2022 года православные отмечают особенный праздник – день святителя Михаила. В народном календаре этот день называют Михаилом Соломенным.
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Вспоминая о таком празднике, как День святителя Михаила, нужно хоть немного знать историю. Как известно, Михаил отправился в Корсунь (ныне Херсонес Таврический) по поручению патриарха Николая II ради крещения князя Владимира, после чего отправился в Киев, где также занимался крещением. В дальнейшем он управлял русской церковью.

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Традиции

Почему в народном календаре этот день называют Михаилом Соломенным? Дело в том, что предки в это время занимались обновлением соломенных постелей. Они вынимали солому и жгли ее, набирали новую и набивали ею подушки и матрасы. Поджигая солому, люди верили, что таким образом можно защититься от болезней и порчи.

Что нельзя делать 13 октября

Недуги могут появиться, если в день Михаила Соломенного надеть грязную одежду. Предки были в этом убеждены. Также они полагали, что, впустив в дом человека с негативной энергетикой, разрушится царящая гармония, пишет Пятый канал. А еще в этот праздник не принимали подарки, чтобы не получить болезни от дарящего.

Приметы

В день святителя Михаила люди обращают особое внимание на погоду. Если в этот праздник выпал снег, значит, зима не торопится. Также на Михаила Соломенного смотрели на Луну. Если ее не видно из-за тумана, значит, стоит ожидать ненастную погоду.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 13 октября 2022, 00:01 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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