Пугачева опять сбежала из России Умер Борис Моисеев Игры Сонник

Топ новостей недели

"Больше нет": Рыжего "Иванушку" закопали на святой земле
91-летний Иван Краско откинулся в больнице: Слезы и море цветов
Тыкавшая когтем в покойника Пугачева склонилась над тощим Крутым: В трауре
"Вбухиваю все деньги": ипотека на особняк висит камнем на шее Сергея Лазарева
партнеры
Пятница
30 сентября
Лента новостей
02:08
Нечестный пиар или доброе дело: певица NиNа вынесла вердикт штурмующим детдома звездам
00:08
Арина Шиповница: народные приметы и запреты 1 октября
22:07
В Петербурге конфликт из-за парковки закончился стрельбой
21:57
Отправили на реабилитацию: Откачавшая жир Слава призналась в зависимости вслед за Борисовой
21:16
Мошенники обманули тысячи россиян сфере ремонта автомобилей
20:55
"Рыдала как тварь": Пропавшую за океаном Варум нашли в столичной забегаловке
20:52
Съехавшая из родительского дома дочь предъявила онкобольной Заворотнюк счет
19:02
Примадонна в Донбассе: Появилось сообщение о концертном туре Пугачевой по Мариуполю, Херсону и Мелитополю
18:34
Когда стоит ждать первого снега в Москве – ответила синоптик
18:27
"Как же это страшно": Россияне молятся за признавшуюся в серьезной болезни Дубцову
18:25
"Любимый": списанный со счетов Цискаридзе зацеловал седого мужчину
17:08
Певица NиNа назвала ушедшего Моисеева легендой шоу-бизнеса
16:34
Хватит с него: государство оценило похороны Моисеева в 19 589 рублей и 88 копеек
15:57
Путин подписал договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России
15:28
Прямая трансляция обращения президента Путина к гражданам России
14:48
Песенка спета: обплеванная Варум ответила на вопрос о бегстве в США
14:47
Наживающаяся на разбитых семьях Бородина слегла: врачи не могут поставить диагноз
14:04
Карла III ждет такая же участь: озвучена причина смерти Елизаветы II
13:55
Бьющуюся в конвульсиях беременную Орлову затоптали толпой: Страшно за животик
13:28
Спасти брак с Кончаловским: изможденная Высоцкая тает на глазах у мужа
13:09
Михалков обратился с просьбой об отсрочке от призыва: Проекты не могут быть закончены
12:49
Пьяный мужик отдубасил двух подростков во Владивостоке
12:38
Россияне выбрали новую страну для покупки жилья
12:32
"Сердце уходит": Брежнева впала в отчаяние после новостей о разбитом муже
11:59
В Москве в автомобиле взорвался газ
11:44
Наплевать на заслуги: брат Моисеева требует вывезти труп певца из России
11:21
"Уже нет надежды": дочь поставила точку в жизни онкобольной Заворотнюк
11:11
В последний путь: постыдное бегство из России добьет жену иноагента Пугачеву
10:56
Двухкомнатные квартиры подорожали на 19%
10:50
Цены меняются: экономист назвал лучшее время для ипотеки
10:40
Семейная пара из Иваново насмерть забила свою знакомую
10:34
Проскурякова родила, а Николаев привел в дом новую женщину: у пары началась новая жизнь
09:53
"Я это долго скрывал": бывший любовник Берковой и Бузовой из "Дома-2" оказался женщиной
09:28
Вскрылась правда о суррогатной матери детей Пугачевой и Галкина*: Украинская женщина
08:59
"В зоне риска": судьбу замка Пугачевой и Галкина* определил риелтор
08:57
"Считалась проституткой": изуродованная Табаковым Проклова вывалила всю правду
06:10
Города Подмосковья с доступным жильем
04:13
Эксперт по стилю представила главные обувные тренды осени 2022 года
02:16
Аренда маленьких квартир подорожала на 11%
00:03
День Веры, Надежды, Любови: что нельзя делать 30 сентября 2022
22:26
В Петербурге из-за пожара в жилом доме эвакуировали людей
22:17
Житель Орла изрезал женщину ножом в порыве ревности
22:09
В Петербурге произошло ДТП со скорой и легковым авто
22:02
"Очень страшно": сообщившая об отъезде Собчак напугала россиян
21:48
Панин шокировал россиян новой похабной выходкой с гениталиями
21:12
Фанаты плачут: стало известно об уходе Александра Петрова
20:26
"Многие забыли": звезда "Универа" оказалась никому не нужной
20:04
В центре Нижнего Новгорода сгорел ресторан
19:58
Забрала детей: Орбакайте исчезла вслед за сбежавшей из России Пугачевой
19:48
Во Владимирской области автомобиль врезался в столб и загорелся
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Главное – не провонять трупным ядом квартиру": Лолита порадовалась уходу Моисеева
Тонкая как тростинка Цымбалюк-Романовская облизала влиятельного мужчину: Джигарханян очень любил
"Уже нет надежды": дочь поставила точку в жизни онкобольной Заворотнюк
Без обратного билета: Алла Пугачева снова сбежала из России
"Я это долго скрывал": бывший любовник Берковой и Бузовой из "Дома-2" оказался женщиной
"Надо бороться годами": рак разбил недавно выскочившую замуж солистку "Та-Ту"
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
Арина Шиповница: народные приметы и запреты 1 октября

Арина Шиповница: народные приметы и запреты 1 октября

1 октября христиане вспоминают святую Ариадну.
прочитано 373 раза

ИСТОРИЯ

ПО ТЕМЕ

День Веры, Надежды, Любови: что нельзя делать 30 сентября 2022

 Православные праздники

Сюжеты Православные праздники

Ариной на Руси прозвали святую Ариадну, которая жила во II веке нашей эры во Фригии (современная Турция). Она была рабыней и служила главе города. Несмотря на сословное положение, девушка изучала христианские труды.

Когда у ее господина родился сын, он устроил большой пир в храме языческих богов и пригласил туда своих слуг. Ариадна отказалась поклоняться язычеству, за что попала в немилость к градоначальнику и подверглась пыткам.

Замученную рабыню бросили в темницу и начали морить голодом. Однако ей удалось сбежать – глава города послал за служанкой воинов. Ариадна обратилась с молитвой к Богу – в скале раскрылся проход и она спаслась. Стражники, узрев чудо, сошли с ума и стали избивать друг друга.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 1 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

Наши предки верили, что на Арину Шиповницу нельзя ссориться с близкими, а также хвалиться перед ними своими успехами. Детей в этот день нельзя оставлять одних. На Руси 1 октября не стригли волосы – так можно укоротить судьбу. Также христиане отказывались в праздничный день ходить в гости.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

На Руси 1 октября начинали собирать шиповник, считалось, что именно в этот день ягоды наполняются полезной энергией. Традиционно на Арину Шиповницу готовили блюда из капусты. Христиане в этот день ходили в церковь – было принято молиться о здоровье и благополучии семьи. Наши предки считали, что зима будет теплой, если на березах еще сохранились листья.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Nikolay Titov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 1 октября 2022, 00:08 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Сердце уходит": Брежнева впала в отчаяние после новостей о разбитом муже

Без слез не взглянуть
Шоу-бизнес

"Я это долго скрывал": бывший любовник Берковой и Бузовой из "Дома-2" оказался женщиной

Член больше не нужен

Шоу-бизнес

Проскурякова родила, а Николаев привел в дом новую женщину: у пары началась новая жизнь

Теплая домашняя обстановка
Шоу-бизнес

Наплевать на заслуги: брат Моисеева требует вывезти труп певца из России

Похоронный скандал

Гороскоп

Василиса Володина предрекла россиянам два перелома: Легко не будет
Гороскоп на неделю с 26 сентября по 3 октября 2022 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года

Здоровье

В России за сутки выявили 40 017 новых случаев коронавируса
Постковидный синдром: что это такое и каковы риски возникновения
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 4663 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 3621 человека

Спорт

Умер экс-футболист "Зенита" Голубев
"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы
19-летний Алькарас выиграл Открытый чемпионат США по теннису
Умер двукратный олимпийский чемпион по боксу

Регионы

В Петербурге конфликт из-за парковки закончился стрельбой
Пьяный мужик отдубасил двух подростков во Владивостоке
Семейная пара из Иваново насмерть забила свою знакомую
В Петербурге из-за пожара в жилом доме эвакуировали людей
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+