Москвичам пообещали дождливую неделю

Надежды на бабье лето в Москве и Подмосковье не оправдались. Синоптики сообщили, что в столице и области всю неделю сохранится дождливая погода.
При этом есть и позитивные новости. По информации "Радио 1", в выходные ожидается потепление.
Надежды на бабье лето в Москве и Подмосковье не оправдались. Синоптики сообщили, что в столице и области всю неделю сохранится дождливая погода.
При этом есть и позитивные новости. По информации "Радио 1", в выходные ожидается потепление.
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