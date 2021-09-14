Диетолог назвала полезные и безопасные для фигуры "осенние" продукты

Осенью человеческому организму становятся особенно необходимы витамины и другие вещества, укрепляющие иммунитет. Диетолог Мария Королева считает, что для его защиты и правильного функционирования следует сменить рацион в соответствии с холодным сезоном.
При этом из-за дефицита "гормонов счастья" людям вполне закономерно хочется побаловать себя калорийной пищей. Королева рекомендует россиянам обратить внимание на картофель, который богат пептидами и витамином С и не навредит фигуре при употреблении до 16:00. А запастись витаминами на зиму поможет большое количество овощей, ягод и грибов, созревающих осенью, сообщают "Вести Подмосковья".
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