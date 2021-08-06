Женщина обматерила "Мисс Молдавия" за русскую речь и назвала "стервой"

"Мисс Молдавия-2008" Яна Варнакова рассказала о конфликте на улице в Кишиневе.

Накануне Яна Варнакова опубликовала в "Инстаграм" видео, которое вызвало волну возмущения со стороны интернет-пользователей. В кадр попала женщина, которая материт "Мисс Молдавия" на румынском языке, называет ее "стервой" и "вонючей русской".

Как сообщает телеканал "360", это произошло, когда Варнакова стояла в очереди к банкомату. Жительнице Кишинева показалось, что Яна хочет подсмотреть пин-код, и начала по-хамски себя вести. Девушка сделала замечание агрессивной женщине, но в ответ последовала нецензурная брань и оскорбления.

Кстати, в довершение местная жительница сказала, что такие люди, как Яна, "оккупировали румынскую землю и сидят здесь с 1812 года". Варнакова, вероятно, с трудом выдерживала конфликт, поэтому настаивала на вызове полиции.

"Не важно какой вы нации, религии и цвета кожи, мы все люди", – написала "Мисс Молдавия" под видео.

Интернет-пользователи возмущены поступком жительницы Кишинева. Многие сожалеют, что такие агрессивные люди существуют. "Просто испанский стыд", "Это ж сколько зла и ненависти в одном человеке!", "Что ж вам русский язык сделал...", – высказались фолловеры Яны.