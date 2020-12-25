Володин поддержал закон о статусе русского языка в Молдавии

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 25 декабря провел встречу с главой парламента Молдавии Зинаидой Гречаной. Председатель нижней палаты отметил важность принятия закона о русском языке в республике.



Решение о возвращении русскому статуса языка межнационального общения принято прежде всего в интересах граждан Молдавии, отметил спикер. Это шанс на то, чтобы получить образование и реализовать себя в России, уверен Володин. По его словам, закон поможет эффективнее строить отношениях двух стран в экономику, культуре и других сферах.



Спикер напомнил, что в Киргизии статус русского языка закреплен в Конституции. Граждане этой страны могут работать водителями в России, не получая местных водительских прав. Для Молдавии закон о статусе русского языка тоже дает дополнительные возможности, подчеркнул Володин.

На встрече с Гречаный он указал на важность сохранения общей исторической памяти. Отношения двух стран строятся на принципе равноправия, отметил спикер. Россия против двойных стандартов, которые Европа применяет к Молдавии, добавил председатель нижней палаты.

"Отношения между нашими странами, традиции дружбы, экономические и гуманитарные связи – все это складывалось не за один день. Есть просто временные политики, которые это когда?то разрушили", – согласилась Гречаный.

Во встрече принимал участие бывший президент Молдавии Игорь Додон. По его словам, уходящий год был хорошим для отношений двух стран.

"У нас были контакты и сотрудничество на всех уровнях власти – президентов, парламентов, правительств – впервые за последние 10 лет. И мы закончили год принятием очень важного пакета законов. Это и возвращение российских СМИ для молдавского телезрителя, потому что на них в последние годы был запрет, и пакет законов, касающихся русского языка", – перечислил Додон.

Также он напомнил про соглашение о соцзащите. Годы работы граждан Молдавии в России будут засчитываться им в стаж после возвращения домой. Документ будет подписан в ближайшие недели, сказал Додон.