В России хотят отменить МРОТ

В России следует отменить минимального размера оплаты труда. Так считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.
По мнению Арефьева, заработная плата всегда должна быть не ниже прожиточного минимума. Парламентарий отметил, что в настоящее время к МРОТ привязаны многие налоги и штрафы, поэтому такая норма приносит больше вреда, чем пользы, сообщает телеканал "360".
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