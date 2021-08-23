СМИ: Папа Римский Франциск намерен отречься от престола

Папа Римский Франциск может отречься от престола. Об этом сообщили журналисты одного из знаменитых итальянских изданий.
По данным СМИ, понтифик выразил намерение уйти в отставку в декабре, когда ему исполнится 85 лет. Наиболее вероятной причиной такого решения репортёры называют проблемы со здоровьем епископа: в июле ему провели операцию на кишечнике из-за дивертикулярной болезни сигмовидной ободочной кишки. Однако после неё он чувствовал себя хорошо, передаёт телеканал "360".
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