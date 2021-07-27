В России хотят ввести новый праздник – День качества. С такой инициативой выступило Министерство промышленности и торговли России.

Ведомство уже подготовило соответствующий проект, который был опубликован на официальном сайте правовой информации. Согласно документу, отмечать День качества предлагается во второй четверг ноября. В Минпромторге пояснили, что это решение призвано стимулировать производителей к повышению качества товаров и услуг, передаёт "Радио 1".