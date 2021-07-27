Ученые предрекли новую аномальную жару в ближайшее время

В ближайшие десятилетия мир ждут новые периоды аномальной жары. Таким прогнозом поделились учёные из Института атмосферы и климата при Швейцарской высшей технической школе Цюриха.
Специалисты предупредили, что в жаркую погоду температура воздуха будет бить рекорды. Соответствующий вывод они сделали на основе исследования изменений метеоусловий в последнее время. В частности, эксперты отметили, что рекордные значения температуры на побережье Тихого океана превышали прежние максимумы на три-пять градусов, хотя до этого разница между рекордами составляла менее одного градуса. По мнению учёных, всему виной большие объёмы выброса углекислого газа в атмосферу: если они не сократятся, в ближайшие 30 лет рекорды будут обновляться до семи раз чаще, сообщает Vse42.ru.
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