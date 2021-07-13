"Путь начинается с творческой активности": дизайнер по свету поделился секретами мастерства

Рассказывая о своей профессии, Андрей отметил, что путь световика начинается с творческой активности в университете. Однажды он подменил товарища на мероприятии по свету. Парню стала интересна данная сфера, и он начал обучаться в этом направлении.

Сначала Анопченко работал техником. Это стало первым этапом для молодого специалиста. Его работа заключалась в запуске оборудования и его подключении по команде. Затем его взяли на должность светорежиссера.

"Если ты отрабатываешь хорошо, тебя начинают потихоньку звать и дальше, возможно, тебя заметит какой-то артист на корпоративе или дне рождения", – отмечет Андрей.

Заметив талантливого специалиста, музыкант приглашает его на свой концерт. А дальше, по словам Анопченко, действует "сарафанное радио". Андрей работал с многими артистами, среди которых "Алоэ Вера" и известный рэпер Хаски. Также молодой специалист ставил много цирковых шоу. В частности, для цирка танцующих фонтанов "Аквамарин" и цирковой и театральной компании "Айвенго".

Андрей рассказал о случае, который произошел с ним на концерте певицы Сиа в России. У него было всего несколько часов, чтобы ознакомиться с новой аппаратурой.

"Передо мной стоит самый дорогой световой пульт в мире. Я его видел только на картинке. Надо много времени, чтобы научиться на нем что-то делать. Местный светорежиссер мне немного подсказал", – поделился воспоминаниями Анопченко.

В какой-то Андрей нажал какую-то кнопку, и свет на концертной площадке потух. К слову, в зале было около десяти тысяч человек. К счастью, блэк-аут случился не надолго.

"Они потом полгода думали, что это мой такой ход был, потому что было очень круто. Все люди достали телефоны и стали подсвечивать", – отметил молодой специалист.

По его словам, свет очень сильно влияет на восприятие человеком музыки. Но в этой профессии ошибаться нельзя, поскольку данная сфера очень узкая, и все друг друга знают. Иначе следующую работу просто не получить.

Анопченко рассказал, что объездил всю Россию, но городов практически так и не увидел. Его работа подразумевает постоянное нахождение либо в клубе, либо на другой концертной площадке, с артистами. На достигнутом он не останавливается.

"Я выучил новые профессии. Научился чертить. Делаю концертные проекты. Также я выучился на видеоинженера... Мне нравится, это мое", – заключил Андрей.

Напомним, "Про молодежь" – проект Национального Совета молодежных и детских объединений России, в состав которого входит большинство общероссийских и межрегиональных общественных организаций детей и молодежи, региональные ассоциации молодежных и детских объединений.