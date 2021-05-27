В Бразилии родился поросенок-мутант с одним глазом и двумя хоботами

В Бразильском штате Санта-Катарина появился на свет необычный поросёнок. Животное родилось с одним глазом и двумя хоботами, что является крайне редкой мутацией.
Вместо двух у поросёнка был один большой глаз, расположенный на лбу. А на месте носа находился небольшой отросток, напоминающий хобот. Над единственным глазом животного был ещё один, более длинный отросток. К сожалению, вскоре детёныш погиб из-за проблем с дыханием. Специалисты отмечают, что звери с подобными отклонениями в целом живут недолго, сообщает телеканал "360".
Популярные темы форума
Вкусненькое
Смех или грех?
Порча
Криптюшки
Любимый не хочет жениться
Китайский и арабский
Увидел свою девушку с другим
седые волосы что делать
А вы встречали абьюзеров?
Что думаете по поводу Лукашенко?