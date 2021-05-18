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Общество

В России хотят создать список опасных цифровых ресурсов

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Комиссия Совета Федерации России по защите государственного суверенитета хочет создать список опасных цифровых ресурсов. Об этом заявил председатель комиссии, сенатор Андрей Климов.

Климов сообщил, что работу над списком планируют завершить к сентябрю. По мнению парламентария, в российское законодательство также необходимо внедрить понятие цифрового суверенитета. Помимо этого комиссия разработает "дорожную карту" по защите несовершеннолетних от пагубного влияния цифровых платформ, сообщает Vse42.ru.

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Автор: 18 мая 2021, 20:44 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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