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Общество

В России нашли более 40 тысяч долларовых миллионеров

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Эксперты организации Frank RG проанализировали банковскую систему России и подсчитали количество людей со стоимостью активов свыше миллиона долларов. Они выявили 41 тысячу миллионеров.

Аналитики отметили, что за год их количество увеличилось на 10,8%. При этом число банковских клиентов с активами стоимостью более миллиона долларов и общим состоянием свыше пяти миллионов долларов ещё больше: 44 тысячи человек, сообщает телеканал "Царьград".



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Автор: 18 мая 2021, 19:52 Источник: РБК ✓ Надежный источник

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