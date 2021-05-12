Начался прием заявок на фотоконкурс "Город неравнодушных. Призвание"

Конкурс "Город неравнодушных. Призвание" запущен для людей, посвятивших жизнь благотворительности и работе в некоммерческих организациях (НКО).

В Москве существует единая система поддержки добровольчества и благотворительности. В нее входит свыше 3,5 тысячи некоммерческих организаций. Во время пандемии волонтеры оказывали городу большую поддержку. Жизнь столицы уже трудно представить без добровольческих организаций и благотворительных фондов. Стоит отметить, что в прошлом году на их поддержку правительство Москвы выделило более одного миллиарда рублей.

У столицы есть и собственные проекты. Так, осенью прошлого года на официальном сайте мэра Москвы mos.ru был запущен благотворительный сервис. На портале могут делать пожертвования зарегистрированные физические лица, причем одновременно с оплатой обычных счетов: нужно просто выбрать фонд, которому хочется помочь.

Ресурсный центр "Мосволонтер" занимает особое место. Он является крупнейшим центров поддержки волонтерского движения в России. Сеть коворкинг-центров НКО, которые находятся в разных районах столицы, является еще одной формой поддержки таких организаций. Каждый год услугами центров пользуются 3,5 тысячи НКО.

Добрые дела не должны оставаться незамеченными. Именно поэтому запущен фотоконкурс "Город неравнодушных. Призвание". В нем могут принять участие люди, которые занимаются благотворительностью и работают в некоммерческих организациях. Победителя выберут зрители и эксперты. Лучшие фотографии украсят парки и бульвары Москвы.

Подать заявку на участие можно до 23 мая 2021 года. В конкурсе есть номинации "Экология", "Спорт", "Поддержка семейных ценностей", "Развитие городской среды", "Патриотическое воспитание", "Культурно-досуговое просвещение", "Помощь людям с ограниченными возможностями здоровья", "Работа с молодежью", "Здоровый и активный образ жизни".