В ГД сообщили о готовности TikTok удалять незаконный контент

Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

"Солнышко наше": Кабаева принесла цветы на могилу Утяшевой
"Больше не могу": потрясенный Корчевников заявил об уходе
Мадонна всея Руси: Престарелую Успенскую смешали с помоями за торчащие соски
В кулачок: Колдун после связи с Киркоровым полгода не мог выполнять супружеский долг
партнеры
Пятница
9 апреля
Лента новостей
16:20
"Зона мракобесия": Бутусов рассказал о встрече с ангелом
16:18
Рост заболеваемости COVID-19 в Москве объяснили
16:12
Пострадали дети и женщины: звезда "Доктора Хауса" обвинила голливудского актера в сексуальных преступлениях
15:58
Получила штангой по голове: очередная российская ведущая получила травму на съемках
15:48
"Будто и не было этих лет": появилась информация о воссоединении дуэта Лазарева и Топалова
15:21
Прокуратура приехала к Зайцеву после слов о попытке присвоить его наследство
15:17
Виктор Добронравов: Чувства придурков и идиотов стали такими ранимыми
15:15
Гастрономический ресторан на Патриарших прудах в Москве посвятили пресноводной экосистеме
15:07
ДНК-тест и баснословные деньги: бывшему мужу Пелагеи нанесли новый удар
14:54
Россиянин заживо сгорел в машине в результате ДТП под Челябинском
14:43
Не смогла увернуться: коллега по сериалу "Угрюм-река" ударил Пересильд
14:41
Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю
14:41
Тело Аниты Цой частично парализовало: "Словно замороженное"
14:38
Эпатажный Гоген Солнцев послал пенсионеров
14:32
Российские ученые научились выявлять рак и диабет по запаху изо рта
14:25
Матвиенко: Россия раньше других может отказаться от ковидных ограничений
14:19
"Играл чужие роли": Бузова обратилась к бывшему возлюбленному
14:15
"Хочется, чтобы больше не мучили": встревоженная Валерия потеряла сон
14:15
Москвичей ждет резкое потепление на выходных
14:12
Скончался принц Филипп
14:10
Пассажир украл сиденье из поезда метро Москвы
14:02
Дочь перепела главный хит Началовой
13:56
Пойманная в объятиях Кафельникова Буланова проболталась о новом любовнике
13:48
Кое-что будет: звезда "Друзей" сболтнула лишнего о возвращении шоу
13:40
Скандалистка Долина растоптала популярного певца: Изменился не в лучшую сторону
13:19
Политолог Булавин о конфликте в Донбассе: Зеленский валяет дурака и тратит время непонятно на что
13:13
"Не знаешь, чем отзовется": покалеченная Стриженова заговорила о смерти
13:08
Названы самые богатые холостяки России
13:00
"Засунула руку в трусы": Слепаков раскрыл постыдную правду о своей учительнице
12:58
Словно кость в горле: Елизавету II настиг новый удар
12:35
В тихом омуте: дочь Литвиновой публично оголила грудь
12:32
Сколько взрослых россиян берут деньги у родителей
12:13
"Влюбилась в героинщика": Дана Борисова шокировала признанием
12:11
Испугавшаяся деменции пенсионерка стала топ-моделью
11:50
"Ого!": агрессивная Кошкина с размаху ударила Милохина
11:45
Димаш успокоил Ланскую после нападок Галкина
11:44
ФСБ предотвратила жуткий теракт в Крыму: двое россиян хотели устроить взрыв
11:41
Подставляет водитель: Киркоров оправдался за штрафы от ГИБДД
11:37
При каких симптомах нужно срочно идти к врачу: медик дал советы
11:22
"Открещивается от прошлого": взбешенный Кадони вывел Собчак на чистую воду
11:15
Названы самые популярные города России для путешествий весной
11:03
В России за сутки выявили более 9 тысяч новых случаев заражения COVID-19
10:58
"Кумовство сплошное": Добронравовых обвинили в блате
10:50
Пригожин плюнул на дочь в день рождения
10:39
"В сердце огромная мураха": покоренный Агутин об интимных отношениях с Варум
10:14
Эксперт Леонков указал на признак скорого наступления украинских военных на Донбасс
10:00
В России взлетят цены на майонез
10:00
"Как спецоперация": Марина Александрова вывезла детей
09:50
"Душная и глупая": придирчивую Долину затравили после конфликта с известной певицей
09:26
В Сеть слили личные фото Кабаевой
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Все поймешь и придешь к нам": сестра Фриске оставила послание сыну Шепелева
"Давно бы умерла от голода": вдова Караченцова еле-еле сводит концы с концами
Разволновавшаяся Бузова попала под капельницу
В Сети всплыла правда об отдыхе Малиновского и Лазарева в Мексике
"Прилюдно хватает за мягкое место": Киркорова разругали за приставания к известной певице
Экс-глава Нацбанка Белоруссии: Лукашенко правильно боится, что силовики пойдут на переворот
Общество
В ГД сообщили о готовности TikTok удалять незаконный контент

В ГД сообщили о готовности TikTok удалять незаконный контент

Руководство соцсети TikTok выразило готовность своевременно удалять опасный контент по требованию законодательства. Об этом по итогам видеоконференции с представителями компании сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
прочитано 238 раз

Представители компании сообщили, что делают все возможное для своевременного выявления, модерации и удаления опасного контента, рассказал парламентарий. "Руководство TikTok предлагает нам на постоянной основе с ними взаимодействовать", – заявил Пискарев.

ПО ТЕМЕ

Кириенко назвал неизбежными общемировые правила для IT-гигантов

Состоявшийся диалог депутат назвал конструктивным. Он отметил, что руководству TikTok предложена помощь в разъяснении российского законодательства.

В компании полагают, что промедление с удалением опасного контента произошло не по их вине, ведь объемы информации огромны, рассказал Пискарев. По словам законодателя, депутаты разработали для соцсетей методические рекомендации с изложением законов, которые необходимо соблюдать.

Вопросы к TikTok возникли после размещения в соцсети видеороликов с призывом к несовершеннолетним участвовать в противоправных митингах и оказывать сопротивление сотрудникам полиции, а также суицидального контента. Эти материалы долгое время были в открытом доступе, напомнил Пискарев.

Фото: Russian State Duma Photo Service / Global Look Press /www.globallookpress.com

Также законодатели планируют провести встречу с руководством IT-гиганта Google. "Имеются у нас основания, чтобы провести аналогичный диалог и потребовать соблюдения законов", – сообщил Пискарев.

По его словам, компания согласилась на встречу. К обсуждению планируется пригласить центральный офис Google, уточнил депутат.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Keystone Press Agency /www.globallookpress.com
Автор: 9 апреля 2021, 15:11

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Дочь перепела главный хит Началовой

Девочка пошла талантом в мать
Шоу-бизнес

ДНК-тест и баснословные деньги: бывшему мужу Пелагеи нанесли новый удар

В деле замешана другая женщина
Шоу-бизнес

Пригожин плюнул на дочь в день рождения

Продюсер не пригласил наследницу на праздник
Шоу-бизнес

Прокуратура приехала к Зайцеву после слов о попытке присвоить его наследство

Модельера хотят оболгать

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+