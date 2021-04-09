Москвичей ждет резкое потепление на выходных

Гидрометцентр России прогнозирует значительное потепление в Москве на выходных. Погода будет практически летней.
В субботу воздух прогреется до 12-14 градусов тепла, на небе будет переменная облачность. Уже на следующий день столбики термометров поднимутся до 15-17 градусов Цельсия и подует тёплый юго-западный ветер, а ко вторнику температура может достигнуть 20 градусов тепла, сообщает RT.
Популярные темы форума
Постоянно ем
Не следуйте инструкциям гипнотизера
Звуки для релаксации
Арбуз или дыня?
Весна пришла
Первый канал,что показывают?