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27 апреля
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Общество

Британский биолог назвал семь спасающих от старения привычек

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Британский специалист по долголетию Эндрю Стил перечислил семь простых привычек, благодаря которым можно побороть старение. По мнению биолога, утруждаться для этого не обязательно.

Стил рекомендует всем желающим продлить молодость не употреблять еду с пищевыми добавками, отказаться от диет и регулярно заниматься физкультурой. Кроме того, следует есть больше овощей, хорошо высыпаться, контролировать давление и пульс и следить за здоровьем зубов, передаёт Ura.ru.

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Автор: 27 апреля 2021, 12:31 Источник: Ura.ru ✓ Надежный источник

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