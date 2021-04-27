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Синоптик пообещала скорое потепление в Москве и Подмосковье

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Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве и Московской области на текущей неделе. Синоптик прогнозирует, что скоро в регион вернётся тепло.

Однако в ближайшие дни погода будет ненастной: из-за атлантического циклона будет ветрено и дождливо. В среду может выпасть рекордное количество осадков. Но уже в пятницу и субботу небо будет ясным, а воздух прогреется до порядка 10 градусов тепла. В воскресенье будет ещё теплее – до 12 градусов тепла, сообщает RT.

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Автор: 27 апреля 2021, 11:44 Источник: RT ✓ Надежный источник

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