Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Создателям шоу "Маска" грозит суд Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

"Спеклась и съежилась": морщинистой Варум поставили неутешительный диагноз
Суд разберется: финал шоу "Маска" обернулся возмутительным скандалом
"Прекратите издеваться над человеком!": Сафронов набросился на позорящую Зайцева семью
"Это ж ***": Лазарев не сдержался при виде полураздетой Лорак
партнеры
Понедельник
19 апреля
Лента новостей
16:55
От чего коллеги отговаривали Путина: Песков раскрыл тайну
16:50
Молодая певица побила Земфиру
16:48
Скрывающая личную жизнь Снаткина показала редкий снимок подросшей дочери
16:22
Синоптики пообещали россиянам "погодные качели" на майские праздники
16:14
Захарова рассказала о роли Запада в подготовке госпереворота в Белоруссии: Жуткая картина
15:51
"На таблетках ржу": у оказавшейся в наркодиспансере Шурыгиной начались галлюцинации
15:51
"Требуем справедливости": на шоу "Маска" назревает скандал
15:48
В Кремле прокомментировали слова Дерипаски о 80 миллионах бедных россиян
15:14
"Боюсь заразиться триппером!": буйный подозреваемый по делу Ефремова устроил скандал
15:11
Тайный знак: Миддлтон своим видом спровоцировала разговоры о покойной принцессе Диане
15:02
Под Нижним Новгородом горит природный заповедник
14:50
В Кремле отреагировали на данные о подготовке госпереворота в Белоруссии
14:44
Отправившийся в плавание актер из "Интернов" вновь стал отцом
14:42
Бузова показала эротичное видео из постели
14:33
На месте возгорания бытовок в Раменском нашли два трупа
14:29
К беременной жене: принц Гарри сбежал в США сразу после похорон
14:24
Обезобразивший лицо девушки житель Москвы отправился под суд
14:20
В Кремле объяснили ответные меры России на санкции США
14:14
Умер заслуженный мастер спорта по хоккею
14:09
"Отвратительно и вульгарно": Волочкова раздвинула ноги на мускулистом жеребце
14:01
Житель Петербурга нашел в своей квартире труп пенсионерки
13:58
Умирающая от рака звезда "Гарри Поттера" попросила мужа не целоваться с другой на ее похоронах
13:44
"Высший уровень самолюбования": 19-летняя дочь Кроуфорд снялась голой
13:42
"Бриться лень!": Бородина показала заросшее лицо
13:36
Житель Калужской области вытолкнул из окна проститутку
13:32
В трусах и со вздыбленными сосками: возбужденные геи бились в экстазе после откровенных ласк Плетневой
13:32
Политолог Мартынов о высылке российских дипломатов из Чехии: Абсурдно и враждебно
13:08
Самбурская оказалась в клинике из-за серьезных осложнений: вирус повлиял на работу всех органов и систем
13:06
В Москве бойцовская собака напала на женщину с ребенком
13:00
Выворачивало от успеха Бузовой: завистливую Бородину сдали с потрохами
13:00
"Ого!": Гузеева показала фото с новорожденным
12:26
На фоне слухов о романе с Прилучным Мороз подружилась с Муцениеце
12:21
В Бурятии иномарка влетела в окно частного дома
12:21
"Продает честь отца своих детей": Макеева дала пощечину брошенной жене своего любовника
12:12
"Я – добыча, закинутая ко львам": звезда "Дома-2" рассказала о кровопролитиях и нищете
12:09
Стало известно о формировании двух "российских" штаммов коронавируса
11:51
Ошеломленная Узерли из "Великолепного века" обнародовала результаты ДНК-теста и заговорила по-русски
11:45
Убитая жена и застрелившийся любовник: Стычкин рассказал о жуткой драме
11:42
"У меня кошку так звали": Шепелев раскрыл имя ребенка
11:28
На северо-востоке Москвы загорелся автосервис
11:26
В деле об избиении бывшей жены Деппа всплыли шокирующие данные
11:17
В России за сутки выявили более 8 тысяч новых случаев заражения COVID-19
11:07
"Не в состоянии": прикованная к койке из-за переломов Мороз пропустила похороны близкого
11:06
Болезнь и одиночество: как умирал солист "Песняров" Борткевич
10:49
Киевский политолог Олещук объяснил нежелание НАТО принимать Украину: Влияние России
10:26
"Порадовалась за Любочку": Толкалина с огромным животом всполошила народ
10:25
"Подкаблучник!": экс-супруга влепила смачную оплеуху отказавшемуся от дочери Малинину
10:19
Он любил Россию: умершего в Париже 72-летнего Арнольда решили похоронить на Новодевичьем кладбище
10:01
Какие штрафы ждут дачников в 2021 году
09:58
Разыскивала даже мать: исчезнувшая звезда "Дома-2" впервые вышла на связь
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Семейная драма: Богомолов устроил драку с любовником Собчак
"Имеем право": Пересильд дала сдачи раздраженным зрителям "Угрюм-реки"
Лукашенко объявил о принятии важнейшего решения за 25 лет: Это будет очень серьезно
Спецслужбы России и Белоруссии раскрыли подробности готовившегося покушения на Лукашенко
"Ее бы в президенты!": Плетнева оценила бешеную актуальность Бузовой
"Подкаблучник!": экс-супруга влепила смачную оплеуху отказавшемуся от дочери Малинину
Общество

Синоптики пообещали россиянам "погодные качели" на майские праздники

прочитано 270 раз

Синоптики прогнозируют нестабильную погоду в европейской части России на майские праздники. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что начало месяца будет холодным, но потом станет теплее.

Тишковец пояснил, что ближе ко Дню Победы произойдёт "перелом", в результате чего температура превысит климатическую норму или, по крайней мере, – будет ей соответствовать. Но это касается лишь центральной России: на севере страны последний день весны начнётся с тепла, передаёт Ura.ru.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Автор: 19 апреля 2021, 16:22 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Боюсь заразиться триппером!": буйный подозреваемый по делу Ефремова устроил скандал

Состоялся очередной суд
Шоу-бизнес

Молодая певица побила Земфиру

Исполнительница To-ma обогнала старшую коллегу
Шоу-бизнес

Удалили почку: онкобольной Пресняков откровенно о тяжелом состоянии

Артист проходит восстановление
Шоу-бизнес

"Выносили друг другу мозги": Тарасов смешал с грязью брак с Бузовой

Свои чувства он назвал мимолетной страстью

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+