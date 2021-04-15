Жителей Москвы и Подмосковья предупредили об опасной погоде

Гидрометцентр России объявил "жёлтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области. Предупреждение будет действовать с вечера пятницы по вечер воскресенья.

В службе пояснили, что на выходных в столичном регионе подует сильный ветер со скоростью до 15 метров в секунду. При этом воздух будет довольно тёплым – дневная температура составит порядка 19 градусов по Цельсию. Однако в воскресенье утром возможны заморозки, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".