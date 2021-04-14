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Общество
Началась регистрация на трек "Международный" конкурса "Лидеры России"

Началась регистрация на трек "Международный" конкурса "Лидеры России"

В ходе пресс-конференции в Москве был дан старт регистрации на трек "Международный" четвертого сезона конкурса управленцев "Лидеры России". Подать заявку можно до 26 апреля включительно.
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Запуск трека поддержал первый заместитель руководителя Администрации президента, наставник "Лидеров России" Сергей Кириенко. Согласно недавнему опросу ВЦИОМ, 93% участников конкурса из числа иностранцев хотели бы переехать в Россию, причем 77% готовы получить гражданство нашей страны, отметил он.

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Кириенко напомнил, что победители конкурса получают денежное вознаграждение, наставников из числа ведущих управленцев, возможность повышения квалификации, получения степени MBA в любом российском вузе. "Я посмотрел анкеты некоторых наших соотечественников, проживающих за рубежом, и иностранных студентов, которые подают заявки – это уже довольно успешные ребята. Например, один из участников руководит службой безопасности одного из крупнейших аэропортов мира", – рассказал первый замглавы АП.

С инициативой создания международного трека выступила участница третьего сезона "Лидеров России", журналист Алина Герлиня. Предложение поддержал президент России Владимир Путин.

Герлиня призналась, что после этого к ней начали приходить письма от русскоязычных соотечественников за рубежом. Спрос на трек "Международный" будет очень большой, уверена она.

Трек призван привлечь высококвалифицированные кадры со всего мира, показать открытость и преимущества России. Участвовать могут конкурсанты в возрасте до 55 лет с управленческим опытом не менее двух лет. Российское гражданство не нужно.

В ходе пресс-конференции в ТАСС к участникам обратился министр иностранных дел, глава наблюдательного совета трека «Международный» Сергей Лавров. По его словам, финалисты конкурса смогут получить вид на жительство в России, а победители – гражданство по ускоренной процедуре.

"Это отличная возможность проявить себя, продемонстрировать свои таланты и способности, хороший шанс для студентов, которые прошли обучение в российских вузах и хотели бы продолжить трудовую деятельность в нашей стране. Уверен, что интересен конкурс и для наших зарубежных соотечественников, желающих получить привлекательное предложение о работе в России", – сказал глава внешнеполитического ведомства.

Иностранцы проявили высокий интерес к "Лидерам России", отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса Алексей Комиссаров. Он напомнил, что иностранные граждане начали участвовать в конкурсе в 2018 году.

"Среди них 19% собственников бизнеса и около 20% – руководители высшего звена, а почти 10% – главы организаций. Средний возраст участников – 39 лет, и это молодые, мотивированные управленцы, которые хотят жить и работать в России", – рассказал Комиссаров.

Конкурс "Лидеры России" – проект президентской платформы "Россия – страна возможностей". В четвертом сезоне участникам предстоит выбрать один из восьми треков: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение» и «Информационные технологии», а также международное и студенческое направления.

Заявку на конкурс можно подать до 26 апреля. До середины июля будут идти дистанционные испытания. К осени начнутся полуфиналы треков. Суперфинал запланирован на март 2022 года.

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Фото: Сергей Киселев /АГН Москва
Автор: 14 апреля 2021, 18:01

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