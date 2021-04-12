На Байконуре состоится грандиозный концерт в честь Дня космонавтики

Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Скандал Долиной с блогершей Карнавал Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Песков рассказал о гастрономических предпочтениях Путина
Бесплодие и измена: хрустальное счастье Куликовой и Батурина рухнуло в один миг
"Ужас!": фото молодящейся Пугачевой без ретуши и фильтров шокировало народ
Сделал это сзади: Петросян подложил свинью молодой жене
партнеры
Понедельник
12 апреля
Лента новостей
12:03
В Подмосковье врачи не смогли спасти надышавшегося газом подростка
11:55
На Карибских островах проснулся спавший 40 лет вулкан
11:43
Под Москвой нашли снаряд времен Войны
11:39
"Ого!": разоблаченный персонаж шоу "Маска" вызвал оторопь
11:37
"Кто же он": Дайнеко заинтриговала публику новым романом
11:31
Рыбака унесло на льдине под Кемеровом
11:21
В США вспыхнули беспорядки после очередного убийства при задержании
11:11
Опубликовано уникальное поздравление Гагарина
11:04
В России за сутки коронавирус выявили у 8,3 тысячи человек
10:56
В Иране рассказали о причастности Израиля к атаке на ядерный объект
10:52
Налоговую систему в России назвали несправедливой: Выигрывают только богатые
10:48
Ходит под себя и ничего не помнит: сын сообщил о тяжелых мутациях в организме 73-летнего Алибасова
10:45
В лесу под Петербургом нашли труп без рук
10:42
"Я с ней в полном кайфе": вскрылась связь вдовы Панина с любовницей
10:41
"Отпускаю и забываю": молодая жена Диброва заговорила о кризисе в отношениях
10:30
На ТЭЦ в Барнауле обрушилась труба
09:51
Спасшего девушку из рабства россиянина хотят посадить в тюрьму
09:49
"Могу пропить в день 30 тысяч": расточительная Слава рассказала о главных затратах
09:44
Умирающий принц Филипп попросил Чарльза о помощи
09:30
Облитая помоями после встречи с Долиной блогерша нашла защиту
09:25
Массовые аресты и расстрелы: старый заводской цех открыл свои страшные тайны
09:20
В Костромской области без вести пропал игумен
09:20
"Прожила жизнь в разврате": россияне в шоке после вопроса о насилии Галкина над Пугачевой
09:14
В Петербурге спасли детеныша балтийской нерпы
08:51
"Ушла с ощущением, что у меня все хорошо": смерть сокрушила влюбившегося в молодую Кая Метова
08:41
Офицер НАТО высказался о захвате Украиной Крыма
08:32
"Глаза светятся": всплыло фото Корчевникова с новорожденным ребенком на руках
06:52
Мутной историей с наследством Лядовой заинтересовались следователи
04:39
"Суды только начинаются": Королева объявила войну любовницам Тарзана
02:44
Собирались в ресторан: смерть известного режиссера больно ударила по Пересильд
00:34
Успенская спустила на прихоть 39 миллионов
23:59
"Старая, рыхлая, дряблая": Бузова показала фигуру без фотошопа
22:29
"18 килограммов провисающей кожи": потерявшего центнер веса Фадеева уличили в обмане
20:14
"Молитесь и днем, и ночью": тяжелобольную экс-жену Аршавина из больницы отправили в церковь
18:06
"Не нужны ни сцена, ни зрители": Вскрылись причины наплевательского отношения Пугачевой к народу
17:50
Сделал это сзади: Петросян подложил свинью молодой жене
17:46
"Волонтеры Победы" провели интерактивное мероприятие "Космос рядом"
17:44
Мониторинговая группа оперативно отработала кризисные ситуации на муниципальных выборах в Пермском крае
17:01
Лукашенко в этом году не позволит себе действовать смело в отношении России – политолог Шрайбман
15:30
Лукашенко пригрозил Польше усилением конфронтации: Белоруссия даст за это по морде
14:13
Сенсационные кадры: Порошина впервые показала пятого ребенка
13:53
"Еще одна Волочкова!": оголившую интимные части тела Барановскую закидали камнями
13:43
"Любил сильнейшим образом": звезда сериала "Звоните ДиКаприо!" сообщила о большом горе
13:00
Отказывается съезжать с квартиры: родственники пытаются выкурить потерпевшую фиаско вдову Марьянова
12:58
Власова пришла в шок от выходки Цымбалюк-Романовской: Никак не остановится
12:11
Получившая неутешительный диагноз Макеева собралась делать ЭКО с многодетным возлюбленным
12:07
Эксперт Молохов об обещании Эрдогана помочь вернуть Крым Зеленскому: С таким союзником и врагов не надо
11:33
Завязавшая с выпивкой звезда сериала "Друзья" показала кадр со съемок спецвыпуска шоу
11:30
Проходка тоннелей между станциями метро "Улица Новаторов" и "Коммунарка" близка к завершению
10:57
"Земля будет пухом": Россияне оплакивают внезапную кончину Верника
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Назло дуракам": новатора Богомолова заплевали за окровавленный тампон
Экономист Романчук о ситуации в Белоруссии: Из-за режима люди бегут десятками тысяч
"Привыкаем к идиотизму": Ургант поглумился над тяжелобольным Губиным
"Ужас!": фото молодящейся Пугачевой без ретуши и фильтров шокировало народ
Власова пришла в шок от выходки Цымбалюк-Романовской: Никак не остановится
"Не нужны ни сцена, ни зрители": Вскрылись причины наплевательского отношения Пугачевой к народу
Общество
На Байконуре состоится грандиозный концерт в честь Дня космонавтики

На Байконуре состоится грандиозный концерт в честь Дня космонавтики

Телеканал "Россия" 12 апреля проведет прямую трансляцию концерта "Юбилей полета человека в космос" с космодрома Байконур. Начало – в 23:15.
прочитано 259 раз

Именно на Байконуре начался отсчет космической эры в истории человечества. 60 лет назад, 12 апреля 1961 года, с Площадки №1 начался знаменитый полет первого космонавта планеты Юрия Гагарина.

ПО ТЕМЕ

Путин в День космонавтики посетит Саратовскую область

В юбилейном концерте примут участие известные российские артисты. Телезрителей ждет масштабный праздник. На сцене перед Площадкой №1 композиторы Алексей Рыбников, Кузьма Бодров и Кирилл Рихтер представят посвященные космосу музыкальные произведения.

Также зрители услышат произведения выдающегося композитора Эдуарда Артемьева. Увертюрой концерта станет новая работа Кузьмы Бодрова, которую исполнит детский хор Байконура и Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением дирижера Юрия Башмета.

В юбилейном концерте также примут участие Сергей Безруков, Ирина Пегова, Сергей Гармаш и другие известные артисты. Вести мероприятие будут Андрей Малахов и Дарья Златопольская.

Благодаря новейшим технологиям зрителей ждет грандиозное зрелище. Две сцены, съемки с дронов и телекамер, прямое включение с борта Международной космической станции и многое другое.

Телеканал "Россия" будет вести прямую трансляцию концерта с Байконура. Начало масштабного шоу – в 23:15.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 12 апреля 2021, 10:38

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Я с ней в полном кайфе": вскрылась связь вдовы Панина с любовницей

Появились шокирующие новости о вдове актера
Шоу-бизнес

"Могу пропить в день 30 тысяч": расточительная Слава рассказала о главных затратах

Певица не экономит на развлечениях
Шоу-бизнес

"Прожила жизнь в разврате": россияне в шоке после вопроса о насилии Галкина над Пугачевой

Разразился скандал
Шоу-бизнес

"Глаза светятся": всплыло фото Корчевникова с новорожденным ребенком на руках

Ведущего поздравили

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+