"Волонтеры Победы" провели интерактивное мероприятие "Космос рядом"

Игроки проекта "Космос рядом" смогли увидеть объекты космической отрасли лично, а также в режиме онлайн. Участники познакомились с Героями России, космонавтами, побывали в Звездном городке.
Совсем скоро "Волонтеры победы" подведут итоги мероприятия, приуроченного к 60-летию полета первого человека в космос. В течение недели среди игроков выделят десять победителей, которые будут награждены памятными подарками: автографами космонавтов и наборами питания для полетов. Вся информация будет размещена на сайте космосрядом.рф и в официальном телеграм-канале игры: @cosmosryadom.
Кроме того, с 10 по 12 апреля движение "Волонтеры победы" проведет более 50 очных квестов в 26 регионах России. По задумке создателей, мероприятия будут адаптированы под каждый город, учитываться будет история местности. Например, в Подмосковном Королеве добровольцы расскажут о биографии конструктора Сергея Павловича Королева.
Руководитель движения "Волонтеры победы", Ольга Амельченкова, уверена, что подобные интерактивные форматы привлекают молодежь к изучению истории своей страны. "Храня память и опыт предыдущих поколений, беря с них пример, мы готовы сами совершать новые открытия", – отметила Амельченкова.
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