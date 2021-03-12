Десятки тысяч москвичей стали волонтерами во время пандемии

Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Эксперт Удафович о причинах отставки сына Лукашенко с прежнего поста: Отказался действовать "без тормозов"
Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Политолог Усов обратился к белорусской оппозиции: Не нужно кормить общество иллюзиями
Садальский плюнул в Первый канал: Уберите бездарность
партнеры
Пятница
12 марта
Лента новостей
15:25
Пригожин заявил об интиме с членом жюри шоу "Маска"
15:25
В Приуральском районе пропали три человека
15:23
"Гриша мне был отвратителен": Такшина обнародовала подробности романа с Антипенко
15:18
"Предлагали большие деньги": Лужина пришла в ужас от поступка Малахова
15:08
Любовница Павла Мамаева впервые прокомментировала их роман
14:50
Экс-супруга Григорьева-Апполонова оказалась в инвалидном кресле
14:49
Песков высказался о вакцинации Путина от COVID-19
14:38
"Возникали романы": Лужина проговорилась об интиме замужних актрис на стороне
14:30
"Как честный человек я должен позвать тебя": женатый режиссер сделал предложение Муцениеце
14:23
План Киева по возвращению Крыма оценили: Громко и во вред Украины
14:20
Садальский подложил жирную свинью Чеховой
14:14
Пронзительная исповедь Таисии Повалий о самом сокровенном стала сенсацией
14:08
Обобрали до нитки: пьяный Богомолов стал жертвой соблазнительных воровок
14:05
Майков из "Бригады" о жене: Если выбирать, кто из нас уйдет из жизни первым, пусть это будет она
13:55
Муцениеце вывели на чистую воду после слухов о романе с женатым: Воздыхатель есть
13:50
Айза Долматова вышла в свет без нижнего белья
13:48
Я бы их всех уничтожила: бисексуальная Литвинова раскрыла правду об отношении к однополой любви
13:16
"Все было так обостренно": Зудина раскрыла причины побега сына из театра Табакова
13:15
"Как же это мерзко": Юлия Пересильд вышла из себя из-за лживых слов
13:12
"Деньги он потратил": известный артист выпросил средства у друзей на похороны живых близких
13:11
Теперь можно и в "Тик-Ток": молодящаяся 61-летняя Гузеева произвела фурор
13:11
Крупный пожар в Самаре сняли на видео
12:46
Умер основатель компьютерной фирмы "Бука"
12:34
"Не была влюблена в Олега Павловича": Зудина призналась в чувствах к сыну Табакова
12:27
"Многих уже и не хочу видеть": звезда "Улиц разбитых фонарей" Селин отказался от пышного юбилея
12:04
СМИ: "Подозрительно бедных" россиян лишат выплат на детей
12:01
Есть жертвы: уходящий от погони водитель врезался в ТЦ
11:55
Разведенная Асмус сделала заявление о следующем ребенке
11:45
Елена Ксенофонтова публично попросила прощения у особенного сына
11:40
"Очень симпатичный мужик": Муцениеце сделала заявление о романе с прославленным режиссером
11:14
Свердловский суд запретил двум бабушкам ругаться
11:11
"Злодейка – это всего лишь образ": друг откровенно о недостатках и муже Алферовой
11:09
"Зашел в ванную и умер": Зудина сообщила о трагедии
11:07
"Мы были сестры": Винер-Усманова "слила" секретные данные о семье Кабаевой
11:04
Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России составил 9,7 тысячи
11:01
В Петербурге собак тренируют искать расчлененные тела
11:00
Красивая пара: венчанного Дюжева засняли в объятиях Воробей
10:59
Успешный бизнесмен Селин из "Улиц разбитых фонарей" сбежал на Мальдивы с семьей
10:55
Ребенка жестоко избили собственная мать и бабушка
10:50
Под Москвой поймали серийную похитительницу техники
10:37
Удар в спину: мать Аршавина добивает тяжелобольную экс-невестку
10:16
Появились данные о повышении социальных выплат с 1 апреля: кого из россиян коснется
10:07
"Не могла дышать": оскорбленную Елизавету II изобразили в неприглядном виде после грязного скандала с Маркл
09:47
"Происходят какие-то процессы брожения": эксперт Карбалевич о перестановках в силовых структурах Белоруссии
09:46
На Сахалине драка школьников переросла в поножовщину
09:36
В Приморье анонимное письмо вывело полицию на труп в подвале
09:28
"Не хочу": Авербух откровенно об интимных моментах Арзамасовой
09:11
Дочь Елены Воробей удивила россиян внешним видом
09:10
В Анапе загорелся жилой дом
08:51
"Вульгарная, нечесаная, пошлая": раскрыты скандальные детали популярности Пугачевой
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Еще могу стать матерью": Цымбалюк-Романовская заговорила о детях от Джигарханяна
Политолог Карбалевич о белорусских силовиках: Уже ходят по балконам и ищут "неправильную расцветку" белья
"На "Евровидение" от России снова поедет Билан!": сенсационное заявление Рудковской
Бузова объявила о неспособности иметь детей
"Куплю квартиру тебе!": известный актер отбивает Калашникову у жениха
Малышева одобрила решение сбежавших из России в США сыновей
Общество
Десятки тысяч москвичей стали волонтерами во время пандемии

Десятки тысяч москвичей стали волонтерами во время пандемии

Стартовавший в начале пандемии коронавируса проект "Мы вместе" объединил 22 тысячи москвичей. Несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации, поток добровольцев не останавливается.
прочитано 211 раз

Участников программы разделили на девять штабов. Волонтеры помогали находящимся на самоизоляции москвичам купить продукты, лекарства и корм для домашних животных, заплатить за коммунальные услуги.

ПО ТЕМЕ

Собянин объявил о разблокировке соцкарт и переводе домашнего режима в рекомендательный

Собянин: В Москве завершается реконструкция почти 30 поликлиник

Поступившие заявки рассылались в чаты. Задание брали свободные на тот момент волонтеры.

«22 тысячи новых уникальных волонтеров появились за это время. Помимо того, что до этого было 70 тысяч постоянных, и еще к ним добавились 22 тысячи», — отметила глава столичного Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Помощь нуждающимся горожанам продолжилась в 2021 году. Только в январе они доставили 710 килограммов овощей, 420 килограммов фруктов, 360 килограммов рыбы и мяса, а также печенья, конфеты и другие сладости. Добровольцы привезли более 1,2 тысячи упаковок лекарств.

Фото: Александр Авилов/АГН Москва

Среди московских волонтеров много молодежи. Сейчас средний возраст добровольца в столице – 24%. Причем 70% из них девушки. А это значит, что решившие стать волонтерами мужчины смогут не только помочь горожанам, но и встретить свою судьбу.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в добровольческих мероприятиях и проектах ежегодно участвуют около полумиллиона жителей столицы. Градоначальник выразил надежду, что их число будет увеличиваться.

"Город со своей стороны, насколько это возможно, помогает, по крайней мере, точно не мешает, помогает развиваться некоммерческим организациям, выделяя гранты, помещения и, самое главное, открывая сферы сотрудничества", – сказал мэр на церемонии вручения благодарностей волонтерам, руководителям благотворительных фондов и НКО Москвы.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
Автор: 12 марта 2021, 14:48 Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Садальский подложил жирную свинью Чеховой

Актер разоблачил телеведущую
Шоу-бизнес

Муцениеце вывели на чистую воду после слухов о романе с женатым: Воздыхатель есть

Артистка закрутила роман с врачом

Шоу-бизнес

Обобрали до нитки: пьяный Богомолов стал жертвой соблазнительных воровок

Он познакомился с ними в баре
Шоу-бизнес

Теперь можно и в "Тик-Ток": молодящаяся 61-летняя Гузеева произвела фурор

Артистка примерила необычный образ

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
Гороскоп на март 2021 года
Астролог предупредил о последствиях ретроградного Меркурия

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+