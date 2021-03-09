Погода в Москве и Подмосковье установила рекорд

Специалисты центра "Фобос" сообщили, что погода в Москве и Московской области установила температурный рекорд. Минувшая ночь стала самой холодной в регионе сначала весны.
Эксперты отметили, что в ночь с понедельника на вторник воздух остыл до минус 14,6 градуса. Прежний рекорд был установлен в ночь на шестое марта, когда температура опустилась до минус 11 градусов. Метеорологи прогнозируют, что на предстоящей неделе в столичном регионе вновь наступят морозы: в тёмное время суток может похолодать до минус 20 градусов, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
Популярные темы форума
Кто тут самый популярный?
Носите маски
Мерзкие соседи
Джигурда женился снова!
Навальный на зоне
Панин снова разделся!
Гоген Солнцев