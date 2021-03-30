Молодая мама из Твери борется со страшным диагнозом: рак легких 4 стадии

Юлия Филиппова семь с половиной лет работала ведущей прогноза погоды в программе "Вести-Тверь" на "России 1". Молодая мама столкнулась с бедой.

Юлия Филиппова родилась в 1988 году в городе Липецк. С пяти лет она живет в Твери. В школе всегда хорошо училась. У девушки есть сестра на пять лет младше.

Юлия с 19 лет счастлива в браке. Пара воспитывает 11-летнюю дочь. Свою жизнь Юлия Филиппова описывает как гармоничную и счастливую. У нее прекрасные родители, заботливая семья. Благодаря примеру матери и отца девушка всегда знала, какую семью она хочет создать сама.

Юлия училась в Тверском государственном университете на филологическом факультете по специальности "Реклама". После успешного окончания вуза некоторое время работала по специальности. Потом карьера привела ее на телеканал "Россия 1", где Юлия Филиппова почти восемь лет трудилась на должности ведущей прогноза погоды, создавая солнечное настроение всему родному городу и в снег, и в дождь. Ее лучезарную улыбку и сейчас узнают в Твери прохожие.

Помимо семьи и работы у Юлии Филипповой есть любимое дело. Она талантливый фотограф, художник, который творит истории семей.



"Обожаю фотографировать и дарить людям память на всю жизнь! Это дарит мне силы!" – говорит Юлия.

Сейчас дочери Юли 11 лет, она учится в пятом классе. Месяц назад молодой маме поставили страшный диагноз – рак легких четвертой стадии... По словам Юли, у нее не было никаких симптомов этой опасной болезни. Лишь слабое сухое покашливание один-два раза в день. Так продолжалось два месяца. Потом вдруг поднялась температура 37,4. Флюорография показала воспаление. Два курса антибиотиков не изменили картину. И только КТ показало множественные образование в легких.

"Дальше все как в страшном сне. За две недели из вполне здорового человека я стала лежаще-спящим зомби с сильной слабостью и отсутствием аппетита", – рассказывает Юля.

Девушка была шокирована таким диагнозом, ведь за всю жизнь она ни разу даже не держала в руках сигарету, всегда вела здоровый образ жизни, придерживалась правильного питания. Летом семья любит отдыхать в палатках на природе. "Ничего вредного вообще не было вокруг меня!" – говорит она.



Юлия Филиппова и ее семья открыли сбор средств на борьбу, которая ждет ее впереди. Каждый добрый человек может помочь женщине, которая только начала свою жизнь, и протянуть ей руку помощи!





ПЕРЕВЕСТИ ЛЮБУЮ СУММУ МОЖНО НА КАРТУ СБЕРБАНКА ИЛИ ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА ПО ССЫЛКЕ НА АККАУНТ ЮЛИИ







