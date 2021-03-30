Ответственность за ЧП в Суэцком канале возложили на капитана контейнеровоза

Внимание всего мира оказалось приковано к инциденту с гигантским контейнеровозом в Суэцком канале. Корабль развернулся поперек водного прохода и сел на мель, из-за чего никто не мог воспользоваться коротким путем.
Много говорилось о том, что может быть ответственным за произошедшее. Говорилось и о вине лоцмана, и о причастности к ЧП сильного ветра. Точки над "i" во время пресс-конференции расставил руководитель управления Суэцкого канала Усама Рабиа.
"Первым ответственным является капитан", – заверил чиновник. Он напомнил, что лоцман только консультирует, а окончательное решение всегда принимает исключительно капитан, передает Общественная служба новостей. Что же касается сильного ветра, то ранее он не приводил к подобным последствиям.
Популярные темы форума
Возлюбим нашего Господа Иисуса Христа.
папа я люблю тебя
Подруга встречаемся с женатым
настал тот момент, когда меня назвали женщиной
«Сильная любовь»
Разлюбил
Я таких вкусных сосисек не ела никогда
лицемеры
Мне всю жизнь запрещали
Как отписаться?