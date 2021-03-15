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Общество

В Совфеде поддержали идею единого оклада для учителей

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации России по социальной политике Валерий Рязанский поддержал идею депутата Госдумы России Елены Строковой о введении единого оклада для всех молодых учителей в размере. Под эту категорию попадают педагоги в возрасте до 35 лет.

Рязанский отметил, что на таких специалистов распространяется один профессиональный стандарт, поэтому их зарплата должна быть одинаковой. Исключения должны составлять жители географических поясов, для которых предусмотрены повышающие коэффициенты, сообщает RT.


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Автор: 15 марта 2021, 14:06 Источник: RT ✓ Надежный источник

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