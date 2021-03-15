Названы самые "счастливые" профессии в России

Специалисты сервиса по поиску работы "Работа.ру" составили рейтинг самых "счастливых" профессий в России. Их представители больше остальных довольны своей работой.
На первом месте оказались сотрудники сферы информационных технологий. Среди них доля довольных составила 60%. За ними следуют работники заведений общепита с результатом 52%. Третью строчку заняли медицинские работники и врачи, ровно половина из которых счастлива на работе, передаёт телеканал "360".
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