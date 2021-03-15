В Московском зоопарке появились "попугаи-Дракулы"

В Московском зоопарке впервые появилась пара редких орлиных попугаев, также известных как "попугаи-Дракулы". Так этих пернатых называют из-за необычной красно-черной раскраски.
Эти птицы находятся под угрозой исчезновения и занесены в Международную красную книгу. В настоящее время они обитают лишь на территории Новой Гвинеи, а в Москву попали из частного зоопарка в Ростовской области, сообщает телеканал "360".
После перевозки попугаи в течение месяца находились на карантине, за ними следили ветеринары и зоологи. Представители зоопарка сообщили, что планируют создать в учреждении резервную популяцию редких птиц, сообщает РИА ФАН.
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