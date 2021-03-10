Всех российских журналистов внесут в единый реестр с идентификацией личности

В Госдуме обсудили безопасность работы прессы на массовых мероприятиях. Беседа состоялась в рамках выполнения поручения президента России Владимира Путина о мерах по обеспечению прав журналистов, предусмотренных законодательством о СМИ.



Вопрос о правах и безопасности сотрудников СМИ на массовых мероприятиях поднимали в декабре прошлого года на встрече российского президента с членами СПЧ. Участники переговоров. обсудили тему на расширенном заседании.

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Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев рассказал об отправленном в МВД мониторинге нарушений прав сотрудников СМИ на несанкционированных акциях. СЖР также привел случаи продажи в Сети журналистских удостоверений. Купить их можно было у официально зарегистрированных СМИ. При этом наказать за такое сложно, ведь уголовная ответственность наступает при подделке документов, а в данном случае фигурировало официально зарегистрированное СМИ.

«Вывод один: нужен какой-то реестр журналистов и единый образец удостоверения, и один орган, который будет вести этот реестр и выдавать единые удостоверения», – предложил Соловьев.

Таким образом у каждого журналиста будет свой личный идентификационный номер. Инициативу поддержал глава думского Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Планируется, что зарегистрированных журналистов на массовых акциях будут одевать в зеленые жилеты с надписью "Пресса". Это позволит быстро идентифицировать сотрудников СМИ в толпе.

Также на встрече шла речь и о блогерах. Участники беседы заявили, что эта категория граждан находится в подвешенном состоянии, ведь блогеры не журналисты, а значит и удостоверение СМИ получить не могут. Однако по мнению Хинштейна, кодифицировать их деятельность все же необходимо. Этот вопрос пока открыт.

Также было предложено организовать для прессы на массовых мероприятиях специально отведенные зоны. Там же будут стоять сотрудники пресс-служб силовых ведомств для помощи и решения вопросов на местах. Однако при этом Хинштейн заявил, что приближаться к сотрудникам силовых ведомств журналистам не нужно.