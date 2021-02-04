Сирия отбила ракетную атаку Израиля по Дамаску

Израиль в очередной раз произвел ракетную атаку, нацеленную на расположенные на территории Сирии объекты, передает Общественная служба новостей. Противовоздушной обороне страны удалось отбить нападение. Ракеты упали вблизи аэропорта Дамаска, а также в пригороде Сахная в десятке километрах от сирийской столицы.
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