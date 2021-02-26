Россиянка два года жила с пластиковой палкой в мочевом пузыре

Главный внештатный уролог Пензенской области Михаил Миронов рассказал о необычном случае из своей врачебной практики. 19-летняя пациентка прожила два года с пластиковой палочкой в мочевом пузыре.
Изначально девушке хотели удалить из мочевого пузыря камень, однако при обследовании выяснилось, что он сформировался вокруг инородного тела, конец которого выходил за пределы органа. Оказалось, что этим предметом была палочка от леденца "чупа-чупс", которая пролежала в пузыре два года. Её успешно удалили из организма пациентки, сообщает РИА ФАН.
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