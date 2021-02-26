О каких болезнях свидетельствуют ночные кошмары: мнение врача

Российский врач общей практики Виктор Лунёв рассказал о наиболее распространённых причинах ночных кошмаров. Медик отметил, что в некоторых случаях страшные сны могут свидетельствовать о наличии заболевания.
По словам Лунёва, самой распространённой причиной кошмаров является приём тяжелой пищи на ночь, который стимулирует мозговую активность. Однако такой эффект возможен и при язве желудка, которая может вызывать усиливающуюся по ночам боль. Кроме того, кошмары могут указывать на синдром беспокойных ног, сообщает "Москва 24".
Популярные темы форума
ну и страшные же вы
Во сколько лет надо выходить замуж?
которая лучше
Весна
Как в голодные времена
А вы знаете ?
не рубите с горяча
Надо больше двигаться
- Что-то Пугачева давно не проявляется. Не померла ли? Она же так любит внимание к своей персоне.
Робот- собутыльник