Большинство россиян поддержали идею выплаты дополнительной пенсии

Специалисты сервиса по поиску работы "Работа.ру" и НПФ Сбербанка провели опрос, чтобы узнать, как россияне относятся к выплате дополнительной пенсии от работодателя. Выяснилось, что большинство граждан поддерживают эту идею. .
За инициативу высказались 84% респондентов, при этом около 30% из них хотят получать не менее 30 тысяч рублей ежемесячно. Больше всего дополнительную пенсию желают иметь опрошенные в возрасте от 36 до 55 лет, а меньше всего – участники в возрасте от 56 лет, сообщает телеканал "360".
Популярные темы форума
Кажется я влюбилась ....
Что за поселок Янтарный???
которая лучше
Весна
ну и страшные же вы
Как в голодные времена
А вы знаете ?
не рубите с горяча
- Что-то Пугачева давно не проявляется. Не померла ли? Она же так любит внимание к своей персоне.
Робот- собутыльник