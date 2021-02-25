Большинство россиян поддержали идею выплаты дополнительной пенсии

Специалисты сервиса по поиску работы "Работа.ру" и НПФ Сбербанка провели опрос, чтобы узнать, как россияне относятся к выплате дополнительной пенсии от работодателя. Выяснилось, что большинство граждан поддерживают эту идею. .

За инициативу высказались 84% респондентов, при этом около 30% из них хотят получать не менее 30 тысяч рублей ежемесячно. Больше всего дополнительную пенсию желают иметь опрошенные в возрасте от 36 до 55 лет, а меньше всего – участники в возрасте от 56 лет, сообщает телеканал "360".