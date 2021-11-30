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Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря

Что изменится в жизни россиян с 1 декабря

С первого дня зимы в нашей стране вступает в силу ряд законов. В частности, нововведения касаются доступа в интернет.
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Наши соотечественники с завтрашнего дня смогут получить бесплатный доступ к социально значимым сайтам, работающим в России и размещающимся в зонах ".ru, .рф, .su или .дети". При этом не менее 50% аудитории должно находиться на территории нашей страны.

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Теперь даже при нулевом балансе на счете человек сможет зайти на любой из 371 ресурса. Среди них портал госуслуг, новостные агрегаторы, поисковые сервисы, некоторые соцсети и отдельные интернет-магазины.

Кроме того, с 1 декабря в России разрешено без решения суда блокировать сайты, созданные финансовыми мошенниками. Имеются в виду ресурсы, имитирующие официальные сайты банков и финансовых организаций, а также сайты, где предлагается участие в финансовых пирамидах или незаконный доступ к базам данных банков и их информационным системам.

Также с 1 декабря в России вступает в силу закон, обязывающий операторов вносить данные о каждом пользователе сим-карты в государственную базу данных. Это поможет бороться с телефонными аферистами.

Еще одно нововведение – закон о маркировке товаров. Он предусматривает административную ответственность за нарушение требований об обязательной маркировке, в том числе лекарств. При этом за производство, приобретение, хранение и сбыт с использованием заведомо поддельной маркировки будет грозить уголовная ответственность.

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Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 30 ноября 2021, 14:16 Источник: "Известия" ✓ Надежный источник

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