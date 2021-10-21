Больше половины компаний в России продолжат работать в нерабочие дни

Данные исследования предоставила компания HeadHunter, которая выяснила, что больше половины российских компаний продолжат работу в обычном режиме в период с 30 октября по 7 ноября. Помимо этого, около 90% опрошенных компаний заявили, что их сотрудники работали и в прошлые объявленные властями выходные.
"Опрос показал, что 55% компаний планируют работать в период нерабочих дней, почти каждая пятая (23%) компания и так работает все дни, включая государственные праздники, 17% еще не определились, будут ли работать в этот период, 6% компаний не будут работать", – цитирует данные исследования издание URA.RU.
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