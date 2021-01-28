Россию признали коррумпированной страной

Организация Transparency International составила рейтинг по индексу восприятия коррупции. Наша страна получила 30 баллов, что соответствует 129-му месту из 180-ти.

Столько же баллов у Габона, Малави, Мали и Азербайджана. Ситуация в России оказалась хуже, чем в Киргизии, на Украине, в Казахстане, Белоруссии, Армении и Грузии.

В прошлогоднем исследовании наша страна получила 137-е место, за год страна поднялась на восемь пунктов. Тем не менее нынешнее значение индекса организация характеризует как "очень высокий уровень восприятия коррупции".

Первые три места занимают Дания, Новая Зеландия и Финляндия, у них 88, 88 и 85 баллов. На последнем месте расположились Южный Судан и Сомали – 12 баллов.

В отчете отмечается, что в России многие годы не проводится системная борьба с коррупцией. Вместо нее идут единичные уголовные дела и точечные изменения в законодательстве.

Всемирный банк поставил Россию ниже Украины по качеству управления страной. При оценке учитывались шесть критериев: качество госрегулирования, подотчетность обществу, политическая стабильность и отсутствие насилия, эффективность правительства, верховенство закона и контроль над коррупцией.